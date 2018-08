आज का कन्या राशिफल, 15 अगस्त 2018: सम्मान में होगी वृद्धि, पार्टनर से मिलेगा प्यार

दैनिक: धैर्यशीलता में कमी होगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने का प्रसंग उपस्थित होगा। कुछ पुराने मित्रों से संपर्क कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 52 % होगा। टैरो राशिफल: कार्यस्थल पर मान-सम्मान में वृद्धि होगी। क्रिएटिव काम में मन लगेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विवाद से बचने का प्रयास करें। घर से निकलने से पहले दही में केसर मिलाकर खाएं। लव राशिफल: आज सोच-समझकर पार्टनर का मजाक उड़ाएं। वरना पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपके रोमांटिक मूड में रहेंगे। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा।

वित्त राशिफल: आज हस्तशिल्प कारोबार में मुनाफा मिलेगा। अपने कारोबार का प्रचार करें, जिससे आपको कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। जो कपड़ा या हस्तशिल्प संबंधित काम करते हैं वे अपने काम व आय में एक विकास देखेंगे। आने वाले समय में कारोबार में विस्तार कर पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके स्वास्थ्य में अधिक गिरावट हो सकती है। आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए आज आप किसी चीज को पाने के लिए पीछा ना करें। समय पर काम करने में असमर्थ रहेंगे। दवा समय पर लें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 15, 2018 5:12 am