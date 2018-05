आज का कन्या राशिफल, 14 मई 2018: लेन-देन में बरतें सावधानी, कारोबार से मिलेगा लाभ

दैनिक : धन लाभ हो सकता है। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं। कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सगे- सम्बंधियों से मुलाकात होगी और सुख- आनंद की प्राप्ति होगी।मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: लेन-देने में सावधानी बरतें। लाभ मिल सकता है। आर्थिक लाभ मिलेगा। आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आज आपको नया पार्टनर मिल सकता है, जिसकी आपके काफी दिनों से तलाश थी। पार्टनर से सुख मिलेगा। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। आपके काम से पार्टनर दुखी हो सकता है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है।

वित्त राशिफल: कारोबार से जुड़े फैसलों से लाभ मिलेगा। जो लोग नया काम शुरू करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। इसलिए आप नया काम शुरू कर सकते हैं। वाहन भी खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत के प्रति सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। बाहर के खानपान की वजह से आपके पेट संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए बाहर का खाना ना खाएं। अच्छी सेहत के लिए रोजाना कसरत करें। आपको दिन-भर के स्नैक्स पर नियंत्रण रखना होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 14, 2018 6:07 am