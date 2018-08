आज का कन्या राशिफल, 14 अगस्त 2018: दोस्तों से होगी मुलाकात, वाद-विवाद से रहें दूर

दैनिक राशिफल: आज आपका आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। किसी भी तरह के कलह और चर्चा से दूर रहें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थियों को पढाई में बाधाएं आएंगी। पेट से सम्बंधित पीड़ा हो सकती है। आपका दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में बीतेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज का दिन अच्छा बीतेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। खुशियां और सफलता मिलेगी। धैर्य बनाए रखें, तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं।पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। किसी से आपको उपहार मिल सकता है। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: कारोबार के सिलसिले में आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। आज काम को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। उसके नतीजे भी लाभदायक होंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। आज आप अपने कार्य को उत्साह के साथ पूरा करें। आने वाले समय में आपको बेहतरीन अनुबंध आपको प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप छोटी परेशानियों को सिरदर्द ना बनाएं। आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। सिरदर्द जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 14, 2018 5:58 am