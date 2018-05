आज का कन्या राशिफल, 13 मई 2018: महिला मित्रों को मिलेगा सहयोग, मूड रहेगा रोमांटिक

दैनिक राशिफल: संतान की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव हो सकता है। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 87% होगा। टैरो राशिफल: रिश्तों में धोखे से बचें। निराश रहेंगे। सेहत का ख्याल रखें। महिला मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। रोमांटिक रहेंगे। तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर माथे पर तिलक लगाएं। लव राशिफल: प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेम संबंधों में आ रही परेशानी दूर हो सकती है। जीवनसाथी से रोमांस कर सकेंगे। लव लाइफ में तालमेल बना रहेगा। आज सोच-समझकर कुछ बोले। सिंगल लोगों की शादी तय हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आप किसी की आर्थिक मदद कर पाएंगे। क्योंकि आज जानते हैं कि ऐसे नेक कामों का भविष्य में अच्छा फल मिलता है। आपके अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं तो दूसरों के लिए थोड़ा बहुत करने में आपका कुछ जाता भी नहीं। इससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज मानसिक शांति रहेगी। दूसरों को आकर्षित करेंगे। आज शारीरिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। मानसिक तनाव ना होने के कारण आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं। आप इस बदलाव का अच्छा लाभ उठाएं।

First Published on May 13, 2018 5:20 am