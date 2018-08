आज का कन्या राशिफल, 13 अगस्त 2018: लेन-देन में बरतें सावधानी, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान की समस्या उलझन में डालेगी। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। जरूरी दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 56 % होगा। टैरो राशिफल: आज किस्मत का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक लाभ मिलेगा। लेन-देने में सावधानी बरतें। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। संतान वर्ग से अच्छी खबर मिल सकती है।

वित्त राशिफल: अगर आप किसान हैं तो आपकी फसल अच्छी होगी। जो लोग कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। जमीन से जुड़े सभी लेन-देन आपके लिए शुभ रहेंगे। आज का दिन जमीन व्यवसाय में लगे सभी लोगों के लिए अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल: दिन की शुरुआत अच्छे से करें। मानसिक तनाव से बचें। आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको बुरे सपने परेशान कर सकते हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छा सोचें जिससे नींद भी अच्छी आये आप चितां न करें यह तो बस स्वप्न है।

First Published on August 13, 2018 6:18 am