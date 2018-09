आज का कन्या राशिफल, 12 सितंबर 2018: धार्मिक कार्य में बढ़ेगी रुचि, वाणी पर संयम रखें

दैनिक राशिफल: धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: रुके हुए काम पूरे होंगे। लोगों से कुछ भी शेयर ना करें। धोखे से बचें। पार्टनर से मन मुटाव हो सकता है। बैचेनी बढ़ेगी। महिलाओं का साथ मिलेगा। जल में मूंग मिलाकर सूर्य देव को अर्ध्य दें। लव राशिफल: वाणी पर संयम रखें। धन खर्च हो सकता है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा।

वित्त राशिफल: जो लोग नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं उन्हें अभी थोड़ा रुकना चाहिए। यदि आप एक कारोबारी है तो आज आपको कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके व्यापारिक रिश्ते अच्छे बनें लेकिन शायद आपको इसका फायदा ना हो।

स्वास्थ्य राशिफल: लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आपको कसरत पर ध्यान देना होगा। आप जल्द ही अपनी जिन्दगी में यह बदलाव देख पाएंगे। आज आपकी सेहत रहेगी। फिर भी जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उन्हें सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 12, 2018 6:04 am