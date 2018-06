आज का कन्या राशिफल, 12 जून 2018: अटके हुए काम होंगे पूरे, तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। सगे- सम्बंधियों से मुलाकात होगी और सुख- आनंद की प्राप्ति होगी। कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। मन निराश हो सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज आपकी लव लाइफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा साबिक होगा। जो लोग प्रबंधन के कार्यों में लगे हैं उन्हें कंपनी के द्वारा एक अच्छी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उनको कम्पनी के प्रति कठिन परिश्रम एवं समर्पण के कारण कम्पनी में भागीदार बनाया जा सकता है। आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको तनाव हो सकता है। आपको बुखार भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से दवा लें और घर पर आराम करें। पूरे दिन सिरदर्द महसूस करेंगे। थोड़ी शांति से काम लें और तनाव से बचने की कोशिश करें।

First Published on June 12, 2018 4:38 am