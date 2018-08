आज का कन्या राशिफल, 12 अगस्त 2018: संतान पक्ष का रखें ख्याल, प्रेमी की सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। संतान की समस्या उलझन में डालेगी। थोड़े समय में लाभ लेने की लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखें। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जरूरी दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत का ध्यान रखें। आने वाले समय में करियर में बदलाव होंगे। घर की चिंता ज्यादा सताएगी। निर्णय लेने से बचें। श्रीकृष्ण को मीठा पान अर्पित करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। प्रेमी और खुद की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। आज आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए पार्टनर पर जोर जबरदस्ती ना करें।

वित्त राशिफल: आप अपनी तकनीकी योग्यता के दम पर लम्बे समय से लटकी किसी समस्या से निजात पा लेंगे इससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी होगा। आज का दिन आपके लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। आपको बड़े पूंजी निवेश से बचना होगा। आज आप सिर्फ रुपये-पैसे का फायदा ना देखें। बस आप काम करते रहे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको लगेगा अधिक बैठने से आपका मोटापा बढ़ रहा है। इसलिए आज आप इसको कम करने के बारे में सोचेंगे। आप बहुत समय से बैठे रहने का काम कर रहे हैं और उसका हर्जाना आपके शरीर को देना पड़ रहा है। आपको पीठ दर्द भी हो सकता है। इसलिए अब आपको नियमित रूप से घूमने और व्यायाम करने की आवश्यकता है।

First Published on August 12, 2018 5:48 am