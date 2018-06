आज का कन्या राशिफल, 11 जून 2018: संतान पक्ष से मिलेगा शुभ समाचार, महिला मित्रों से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। दूर या विदेश स्थित संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होंगे या उन्हे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज अपना धैर्य बनाकर रखें। घर मेहमानों का आगमन हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें। नए काम शुरू कर सकते हैं। किसी करीबी से विश्वासघात मिल सकता है। पान के पत्ते से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपको पार्टनर से खूब प्यार मिलेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार करते हैं उनको अभी कारोबार में ध्यान देने की आवश्कता है। क्योंकि आपके वहां ना जाने से कारोबार में गिरावट आ रही है। इसलिए आप वहां समय निकालकर जाते रहें। फिलहाल आपकी वित्तीय स्थिति चिंताजनक नहीं है फिर भी सही योजना बनाने से भविष्य में सही स्थिति निर्मित की जा सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप बहुत दिनों से चली आ रही कमर दर्द की शिकायत महसूस करेंगे। ज्यादा काम करने से आपको मानसिक थकान हो सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए हल्का व्यायाम कीजिए। ध्यान रहे कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाए और ज्यादा मेहनत वाली कसरत ठीक होने के बाद कीजिए।

First Published on June 11, 2018 4:35 am