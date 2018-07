आज का कन्या राशिफल, 11 जुलाई 2018 : जीवनसाथी के साथ हो सकते है मतभेद, खर्चे पर रखें नियंत्रण

दैनिक राशिफल: परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सरकारी कार्य संपन्न होंगे। पिता की ओर से लाभ हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। आज ऑफिस में कार्य भार अधिक रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अवसर उपस्थित होने की संभावना है। व्यवसाय में बढो़तरी की संभावनाएँ हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। आज आपके भीतर कुछ अधिक धार्मिकता रहेगी। अधूरे कार्य पूरे होने की दिशा में आगे बढेंगे। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। धैर्य बनाएं रखें। मानसिक तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: स्त्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए आर्थिक परेशानी लेकर आ सकता है। आज आपकी आमदनी कम और खर्चा अधिक होगा। कमाई से ज्यादा आज खर्चे के संकेत हैं इसलिए गैर जरूरी चीजों को खरीदने से बचें। इससे बचने के लिए आप अपनी जेब को थोड़ा तंग करके चलें इस तरह से आप खर्चों के बोझ से बच सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपनी बुरी आदतों से निजात पा सकते हैं। धूम्रपान से दूर रहें। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल सेहत के लिए इस्तेमात करेंगे। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा।

First Published on July 11, 2018 4:54 am