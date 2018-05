आज का कन्या राशिफल, 10 मई 2018: दोस्तों से हो सकती है मुलाकात, मनोकामना होगी पूरी

दैनिक राशिफल: आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। संतानों के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी और उनके साथ मतभेद भी हो सकता है। बातचीत में संयम बरतें। मित्रों से भेंट हो सकती है। मन चिंता से व्यग्र रहेगा। शारीरिकरुप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान और अशक्ति का अनुभव होगा। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 57 % होगा। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आज बोझिल महसूस करेंगे। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपकी आमदनी बढ़ सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। इससे आपकी आय प्रभावित हो सकती है। लोन संबंधी कार्य आसानी से पूरे होंगे। भूमि खरीद के योग हैं। टैरो राशिफल: धन को लेकर तनाव हो सकता है। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। पुराना सपना पूरा होगा। परिवार के लोग खुश रहेंगे। विवाद से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको घुटनों में परेशानी हो सकती है। इसलिये आपको तुरन्त उसका उपचार करना चाहिये। व्यायाम और योग निरंतर जारी रखें। काम का बोझ ज्यादा ना लें। इससे दुष्परिणाम उठाने होंगे।

First Published on May 10, 2018 5:57 am