आज का कन्या राशिफल, 09 सितंबर 2018: महिलाओं का मिलेगा सहयोग, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: आकस्मिक खर्च की संभावना है। किसी भी तरह के कलह और चर्चा से दूर रहें। दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में बीतेगा। प्रियजन के साथ हुई मुलाकात से मन आनंदित होगा। विद्यार्थियों को पढाई में बाधाएं आएंगी। पेट से सम्बंधित पीड़ा हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नांरगी और आपका भाग्य 66 % होगा।टैरो राशिफल: पुराना सपना पूरा होगा। परिवार के लोग खुश रहेंगे। धन को लेकर तनाव हो सकता है। विवाद से बचें। महिलाओं का सहयोग मिलेगा।‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आज बोझिल महसूस करेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है।

वित्त राशिफल: आपको अधिक धन खर्च करने की अपनी आदत को बदलने की आवश्यकता है। आज आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी से धन उधार लेना पड़ सकता है। आज आप उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इसलिए फिजूलखर्ची कम करें। इससे आपका धन बचेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके पीठ दर्द की समस्या ठीक होगी। आपने व्यायाम करना बन्द कर दिया है या फिर जो व्यायाम करने की सोच रहे हैं वो लोग अब इन्तजार ना करें, अब आप पूरे जुनून के साथ इस कार्य में जुट जाएं।

First Published on September 9, 2018 6:09 am