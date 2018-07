आज का कन्या राशिफल, 09 जुलाई 2018: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, मेहनत का मिलेगा फल

दैनिक राशिफल: सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नए कार्य शुरू करने से आपको लाभ मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में तरक्की के योग हैं। ऑफिस के काम से बाहर जा सकते हैं। आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। भौतिक साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पुराने कार्यों से मनचाहा फल मिलेगा। आज हल्दी का सेवन ना करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे। धन खर्च हो सकता है। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर संयम रखें।

वित्त राशिफल: काम का बोझ अधिक रहने से आप व्यस्त रहेंगे। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। एक नया व्यवसाय भी शुरू होने का संकेत है। इसलिए अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय करें ताकि नये विचार काम आयें और आप और कमाई कर सकें। नया काम शुरू करने से पहले आर्थिक सलाहकार की मदद लें। इससे आपको सही जानकारी मिलेगा, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आप कुछ शारीरिक क्रियाओं द्वारा अपने अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिलेगा। आप ध्यान रखें कि स्वास्थ्य सम्बंधी किसी विकार को अनदेखा न करें। इससे आप ठीक रहेंगे।

First Published on July 9, 2018 3:47 am