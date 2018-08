आज का कन्या राशिफल, 09 अगस्त 2018: नौकरी में मिलेगी सफलता, दांपत्यजीवन में रहेगा तालमेल

दैनिक राशिफल: भाग्य की वृद्धि होगी। वैवाहिक आनंद की अनुभूति होगी। मानसिक तनाव दूर हो सकता है। मित्रों और स्वजनों से मुलाकात होगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। घर के आसपास कहीं घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। आज धन लाभ मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी में सफलता के योग हैं। विवाह योग्य लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को बेलपत्र का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। पार्टनर और सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकें। आप आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला लें सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। लेकिन इसमें अपनी पूरा धन ना लगाएं। आज आपको शेयर-सट्टा से फायदा मिल सकता है। आज लॉटरी पर दांव लगाना जारी रखिए, क्योंकि आज आपको कहीं से अचानक धन मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप में आलस्य रहेगा। खुद को थोड़ा सा बोर महसूस करेंगे जिसकी वजह से आपको थकावट रहेगी। आपको बिस्तर से उठकर व्यायाम के लिए जाना होगा। ज्यादा मेहनत करने से आपके अन्दर ऊर्जा का संचार होगा और आपके अन्दर किसी काम को करने की उत्तेजना बढ़ेगी।

First Published on August 9, 2018 5:51 am