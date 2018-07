आज का कन्या राशिफल, 08 जुलाई 2018: पार्टनरशिप करने से बचें, मानसिक शांति के करें योग

दैनिक राशिफल: विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। सोच-समझकर कुछ बोले। व्यापार में भागीदारों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी। दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। धन लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। कारोबार में साझेदारी ना करें। यात्रा करने से बचें। आर्थिक फैसले सोच-समझकर करें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। काली दाल की खिचड़ी का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आज बोझिल महसूस करेंगे। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको नौकरी से लाभ मिलेगा। आप अपनी ऊपरी कमाई को अपने दोस्तों और परिवार के मनोरंजन पर खर्च करेंगे। आज जो लोग कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं आज उनके लिए समय अनुकूल है। आज दोस्तों के साथ कुछ पैसा खर्च करेंगे। इससे आपका मन प्रसन्न होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप किसी चीज को लेकर डर सकते हैं। बिना किसी कारण आप ना डरें। आप वास्तविकता और स्पष्टता पर ध्यान दें। दिमाग को शांत रखने के लिए योग करें। इससे आपको ताजगी मिलेगी।

First Published on July 8, 2018 4:58 am