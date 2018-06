आज का कन्या राशिफल, 07 जून 2018: कारोबार में हो सकता है नुकसान, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: मित्रों से भेंट हो सकती है। शारीरिकरुप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान और अशक्ति का अनुभव होगा। आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। मन चिंता से व्यग्र रहेगा। संतानों के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी और उनके साथ मतभेद भी हो सकता है। बातचीत में संयम बरतें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। विश्वासघात मिल सकता है। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। 100 ग्राम काले तिल किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है इसलिए पार्टनर को कुछ भी कहने से पहले सोचें। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है वे आज किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते हैं। अपने खर्चे की भरपाई के लिए अपने बजट से थोड़ी-थोड़ी पूंजी जोड़ें। नया काम शुरू करने से पहले आर्थिक सलाहकार की मदद लें। इससे आपको सही जानकारी मिलेगा, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को ब्लडप्रेशर जैसी बीमारी है उन्हें आज तनावपूर्ण कार्यों से दूर रहना होगा। मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें। साथ ही योग करें ताकि आपकी ब्लडप्रेशर की समस्या कम हो जाए। माता की सेहत ठीक होगी।

First Published on June 7, 2018 4:39 am