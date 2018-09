आज का कन्या राशिफल, 06 सितंबर 2018: संतानपक्ष से मिलेगी खुशखबरी, धर्म-कर्म में बढ़ेगी रुचि

दैनिक राशिफल: आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। दूर या विदेश स्थित संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होंगे या उन्हे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: आज अपना धैर्य बनाकर रखें। घर मेहमानों का आगमन हो सकता है। नए काम शुरू कर सकते हैं। किसी करीबी से विश्वासघात मिल सकता है। सेहत पर ध्यान दें। पान के पत्ते से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: संतान वर्ग से अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। अपने से बड़े अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी निवास स्थान बदलने की संभावना है। नया परिवेश आपको अच्छा लगेगा आप इसका भरपूर आनंद भी उठायेंगे। आने वाले समय में आर्थिक लाभ मिलेगा। आज आप कारोबार के विस्तार के लिए योजना बना सकते हैं। नौकरी या उसके काम के सिलसिले में आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस में काम अधिक होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए आज आपको मानसिक अशांति रहेगी। इससे बचने के लिए दोस्तों से मुलाकात करें और उनके साथ मौज-मस्ती करें। इससे आपको राहत मिल सकती है। साथ ही व्यायाम भी करें। इससे शारीरिक थकान भी दूर होगी।

First Published on September 6, 2018 5:02 am