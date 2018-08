आज का कन्या राशिफल, 05 अगस्त 2018: महिला मित्रों से मिलेगा लाभ, पार्टनर से हो सकता है मतभेद

दैनिक राशिफल: मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। स्त्री मित्रों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगा तथा मिलन सुखद रहेगा। शैक्षिक कार्य सफल होंगे। सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। कारोबार में साझेदारी ना करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। घर में बड़ों का आर्शीवाद मिलेगा। जरुरी फैसला लेने से बचें। यात्रा करने से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। काली दाल की खिचड़ी का दान करें। लव राशिफल: किसी से आपको उपहार मिल सकता है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। आज आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं।

वित्त राशिफल: आपकी मेहनत, आनेवाले समय के लिये नींव का काम करेगी। यदि आप आयात निर्यात के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आप अपनी कंपनी के लिये सही विकल्प चुन पाएंगे। जो आपको बहुत लाभ देने वाली है। आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपनी सफलता की इच्छा से खुद को और घरवालों को खुश रखेंगे। ज्यादा काम आपके स्वास्थ्य और रिश्तों पर असर डालेगा। जो लोग ऑफिस में अधिक समय बिताते हैं उनके लिए आज दिन खराब हो सकता है। उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आंखों में परेशानी हो सकती है।

First Published on August 5, 2018 4:27 am