आज का कन्या राशिफल, 04 सितंबर 2018: इनकम में होगा इजाफा, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। विशेष रोग के पीछे आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। घर में सुख-शांति रहेगी। मानसिक शांति रहेगी। साख ही आकस्मिक धनलाभ भी आप की चिंता को कम कर देगा। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: किसी भी तरह के तनाव और बैचेनी से बचें। किसी काम में महिलाएं आपकी मदद कर सकती हैं। अपनी वाणी पर काबू रखें। किस्मत साथ देगी। गंगाजल छिड़क कर ही नए या धुले कपड़े पहनें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे। वाणी पर संयम रखें। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। धन खर्च हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। उनको अच्छा लाभ मिलेगा। आज अपनी इनकम में बढ़ोत्तरी के लिए विचार करेंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको सब्र का फल मिलेगा। आप निवेश करने से पहले उसके बारे में सभी जानकारी रखें। वरना आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनो ही बढ़िया रहने वाले हैं। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका मूड अच्छा होने से आप दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। काम में मिली सफलता से आपका मन खुश रहेगा। साथ ही सेहत भी। मगर लापरवाही ना करें व अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए व्यायाम जरूर करें।

