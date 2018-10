आज का कन्या राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: व्यापार में मिलेगा लाभ, भूमि लाभ मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: आज आप घर के लिए जरुरी सामान खरीदेंगे। आपको आज परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने का मौका मिलेगा। दांपत्यजीवन में आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। धनप्राप्ति के लिए शुभ समय है। कारोबार में तेजी आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: भौतिक साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। सरकारी कार्य संपन्न होंगे। गृहस्थजीवन में सामंजस्य रहेगा। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। पुराने कार्यों से मनचाहा फल मिलेगा। आज हल्दी का सेवन ना करें। लव राशिफल: अविवाहितो के लिए जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिलेगी। धन खर्च हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर संयम रखें। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे।

वित्त राशिफल: आप बहुत दिनों से कारोबार के लिए जमीन खरीदने की सोच रहे थे। आज आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आप व्यवसायिक संपत्ति का लेन-देन कर सकते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा। शेयर या किसी साझेदारी में पैसा लगाने से बचें। वरना आपको नुकसान उठना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको कोल्ड हो सकता है। जिससे आपको काफी परेशानी होगी। आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। आपको खाने की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा खाने से आप संक्रमित बीमारियों से बच सकते हैं।

First Published on October 4, 2018 3:55 am