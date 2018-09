आज का कन्या राशिफल, 03 सितंबर 2018: संतानपक्ष का रखें ख्याल, पार्टनर की बात ना करें इग्नोर

दैनिक राशिफल: संतान की समस्या उलझन में डालेगी। थोड़े समय में लाभ लेने की लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखें। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। जरूरी दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। धन लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष से परेशानी मिल सकती है। मन में उदासी रहेगी। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आप पीला रत्न धारण करें। पीला रुमाल अपने पास रखें। लव राशिफल: प्रेमी के मन का ख्याल रखें। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

वित्त राशिफल: आज विदेशी ग्राहकों से अच्छा मुनाफा मिलेगा। नये ग्राहक भी बनेंगे और बड़ा आर्डर भी देंगे, इसलिए इस मौके का फायदा उठायें।जो लोग विदेशी ग्राहकों के साथ कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। जो लोग अपना नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। वह अपना काम शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनो ही बढ़िया रहने वाले हैं। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।लापरवाही ना करें व कसरत जरूर करें।

First Published on September 3, 2018 6:27 am