आज का कन्या राशिफल, 02 अगस्त 2018: काम में आएगी रुकावट, वाहन सुख मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: व्यापार में भागीदारों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे।आज आपको धन लाभ होगा। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। सोच-समझकर कुछ बोले। विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। यात्रा के दौरान सावधान रहें। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। काम में बाधा आ सकती है। इच्छाओं की पूर्ति और लोन के मामलों में देरी होगी। सफेद तिल और शहद बराबर की मात्रा में स्नान के जल में मिलाएं। लव राशिफल: आज आप सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है।

वित्त राशिफल: जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको आज धन लाभ मिल सकता है। धन उधार देते समय में एक बार विचार जरुर करें कि धन वापस मिल सकता है या नहीं। आज आपको किसी अनजान स्रोत से धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको काम पूरा करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। जो लोग मोटापे से परेशान है उनको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। आज लोगों से आपको हेल्प मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है।

First Published on August 2, 2018 4:09 am