आज का कन्या राशिफल, 01 अक्टूबर 2018: आत्मविश्वास रहेगा मजबूत, धार्मिक कार्य में बढ़ेगी रुचि

दैनिक राशिफल: माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी।आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी तरक्की हो सकती है। आज कई चुनौतियों का सामना करेंगे। सेहत पर ध्यान दें। काम में आ रही रुकावटें दूर होगी। विचारों में जकड़े रहेंगे। तनाव से दूर रहें। चिड़ियों को काले तिल खिलाएं। लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। संतान वर्ग से अच्छी खबर मिल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। अपने से बड़े अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है।

वित्त राशिफल: आप अपनी कड़ी मेहनत से आर्थिक सफलता पा सकते हैं और आपके बढ़िया फैसले आपको सही दिशा में आगे ले जाएंगे।अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। काम में थोड़ी गंभीरता से मन लगाइये। इससे आप काम में तरक्की पा सकते हैं। जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपका आत्मविश्वास और बल भी ऊंचा रहेगा जिससे आप किसी भी कार्य को कर सकेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेहत अच्छी रहने से आप अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नए कार्य प्रारम्भ करने में कर सकते हैं।

First Published on October 1, 2018 5:11 am