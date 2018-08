आज का कन्या राशिफल, 01 अगस्त 2018: लव लाइफ रहेगी अच्छी, कारोबार का ठीक से रखें लेखा-जोखा

दैनिक राशिफल: सगे- सम्बंधियों से मुलाकात होगी और सुख- आनंद की प्राप्ति होगी। कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज आपकी लव लाइफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। मन निराश हो सकता है। पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने खर्चे का सही से लेखा-जोखा करना चाहिए। इससे आपको अपने खर्चे के बारे में ठीक से जानकारी मिलेगी। अपनी इस आदत में सुधार करना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है आज से आप हर छोटे बड़े खर्चे का पूरा-पूरा हिसाब किताब रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फिजूलखर्ची से बच सकेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आपको कोल्ड हो सकता है इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अच्छी आदत डालें और हर समय खुश रहने की कोशिश करें।

First Published on August 1, 2018 5:29 am