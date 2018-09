आज का मिथुन राशिफल, 29 सितंबर 2018: सरकारी मामले में होगा लाभ, अजनबी शख्स से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातक आज का दिन अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे। आपके परिवार के लोग आज एकजुट होंगे। आप सभी आपस में ढेर सारी बातें करेंगे। इससे परिवार का माहौल काफी अच्छा रहेगा। आज आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने सभी गिले-शिकवे दूर कर सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आज आपको प्रेम प्रस्ताव पेश करने से बचने की जरूरत है। आज का दिन इस कार्य के लिए सही नहीं है। यदि आप अपने दफ्तर में किसी के प्रति आकर्षित हों तो पहले उसे अच्छी तरह से जान लें।

वित्त राशिफल: आज आपको किसी सरकारी मामले में लाभ मिलने वाला है। आपको इस लाभ का इंतजार पिछले काफी दिनों से था। इसे पाकर आप बहुत ही खुश होंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के सहयोग से यह पाया है, उसे धन्यवाद देना ना भूलें। टैरो राशिफल: आज आपकी किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होने वाली है। उस शख्स से बातें करके आपको बड़ा ही मजा आएगा। आप उसकी कुछ बातों से काफी प्रभावित भी होंगे। आपको यह शख्स किसी यात्रा में मिल सकता है। आप दोनों में अच्छी दोस्ती होने वाली है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन आराम करने की जरूरत है। काम में व्यस्त रहने की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने काम से ब्रेक लें और खुद को आराम दें। इस दौरान आप खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और अपनी पसंदीदा फिल्में देखें।

First Published on September 29, 2018 4:26 am