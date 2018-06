आज का मिथुन राशिफल, 29 जून 2018: दोस्तों का मिलेगा साथ, खरीददारी करने से करें परहेज

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन दोस्तों का साथ मिलेगा। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। इससे आपका एक बड़ा मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में आई कड़वाहट को समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आपको ही पहल करनी चाहिए। आप अपने पार्टनर से बात करें और उनकी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: आज आपको खरीददारी करने से परहेज करने की जरूरत है। ऐसे संकेत हैं कि आप गैर-जरूरी चीजों की खरीददारी करके अपना धन खर्च करने वाले हैं। आपने पिछले दिनों ही खरीददारी पर काफी धन खर्च किया है। ऐसे में आपको बचत करने की आदत डालनी होगी। टैरो राशिफल: आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको काफी सुकून मिलने वाला है। इसके अलावा आप अपने करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान आपको दूसरों की नकल करने से बचना होगा। आप अपनी रुचि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को अपने भोजन करने की आदत में सुधार लाने की जरूरत है। आपको अपने भोजन में पौष्टिक तत्व शामिल करना चाहिए। इससे आपको काफी ऊर्जा मिलेगी और आपकी सेहत में सुधार होगा। इसके साथ ही पानी समय-समय पर पीते रहें और एक्सरसाइज करने की शुरुआत करें।

First Published on June 29, 2018 4:51 am