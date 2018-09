आज का मिथुन राशिफल, 21 सितंबर 2018: परिजनों या दोस्तों से मिलेगी मदद, व्यवसाय में होगा लाभ

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन अपने परिजनों या फिर दोस्तों से मदद मिलने वाली है। इस मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। आप इससे बहुत ही खुश होंगे। आपको अपने परिजनों और दोस्तों का अहमियत का अंदाजा लगेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर के साथ बने मतभेदों को भुलाने की जरूरत है। इसके लिए आपको ही सबसे पहले पहल करनी चाहिए। आप अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें। ध्यान रहे कि बातचीत के जरिए ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपको अपने व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है। इस लाभ से आपको जाहिर तौर पर खुशी मिलेगी। हालांकि आपको अपने उत्पाद की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर ग्राहकों का भरोसा ही आपकी ताकत है। टैरो राशिफल: आप अपनी माता जी का ख्याल रखें। आज के दिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। इसलिए आज उनका पूरा ध्यान रखें। आपको उन्हें सही समय पर दवाएं और खाना देना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों के जोड़ों में आज दर्द हो सकता है। इसलिए आपको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आज आप ज्यादा काम करने से बचें। आज आपको खुद को आराम देना चाहिए। इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। इसके साथ ही आप अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 21, 2018 4:59 am