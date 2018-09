आज का मिथुन राशिफल, 19 सितंबर 2018: धनलाभ के हैं योग, परिवार में हो सकता है विवाद

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातक अपनी जिंदगी को लेकर कुछ परेशान हैं। आप पिछले काफी समय से कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको रोक रही हैं। ऐसे में आपको किसी जानकार व्यक्ति से अपनी इस समस्या के बारे में बात करने की जरूरत है। आप खुद को मानसिक रूप से शांत रखें। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आपका पार्टनर के साथ रिश्ता काफी मजबूत होने वाला है। आपके रिश्ते में आई कड़वाहट आज खत्म होने वाली है। आप दोनों को एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको धनलाभ होने वाला है। आपको किसी अनजान स्रोत से धन की प्राप्ति होगी। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। इस धन से आपके कई रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आप अपने लिए कुछ खरीददारी भी करेंगे। टैरो राशिफल: आपके परिवार में कुछ विवाद चल रहे हैं। आप इन विवादों से काफी परेशान हैं। ऐसे में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। आप अपने परिवार के लोगों को एकजुट करें और समस्याओं पर खुलकर बात करें। इससे जरूर कोई रास्ता निकलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को योग करने की जरूरत है। योग करने से आपको मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी। इसके साथ ही योग से सेहत में काफी सुधार आएगा। इसलिए रात में जल्दी सोएं और सुबह जगकर योग करना ना भूलें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 19, 2018 4:38 am