आज का मिथुन राशिफल, 18 अगस्त 2018: शेयर बाजार से होगा लाभ, जिम जाना करें शुरू

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातक आज का दिन अपने परिजनों के साथ बिताएंगे। आप अपने घर वालों से ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोग किसी समारोह में हिस्सा लेने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप सभी खूब जमकर मस्ती करेंगे। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। आप उस शख्स से मिलकर बहुत ही खुश होंगे। आप दोनों एक-दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉव करेंगे। आप दोनों को एक-दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। इसके बाद ही किसी तरह का एक-दूसरे से वादा करें।

वित्त राशिफल: आज का दिन इस राशि के उन जातकों के लिए अच्छा है जो शेयर बाजार में काम करते हैं। ऐसे संकेत हैं कि इसमें धनलाभ होने वाला है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे और अपने घर के लिए कुछ खरीददारी करेंगे। हालांकि आगे से आपको काफी सोच-समझकर निवेश करना होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आप कुछ समय अकेले में बिताइए। आप अपने करियर को लेकर विचार करें। इसके साथ ही खुद के लिए प्रतिदिन समय निकालने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि को लोगों को अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लापरवाही के चलते आने वाले दिनों में समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए जिम जाना शुरू कर दें। इसके साथ ही भोजन समय पर लें और तला-भूना खाने से परहेज करें।

First Published on August 18, 2018 3:43 am