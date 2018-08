आज का मिथुन राशिफल, 17 अगस्त 2018: निवेश के लिए अच्छा है दिन, करियर पर दें ध्यान

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। आज आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में उत्साह पैदा होगा। आपको पूरी मेहनत से इस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाना चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 60% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आपका पार्टनर अपने काम में काफी व्यस्त रहेगा। इस वजह से वह आपको समय नहीं दे पाएगा। इस दशा में आपको उस पर क्रोध भी आ सकता है। लेकिन आपको ऐसे किसी भी क्रोध से दूर रहने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर का साथ दें।

वित्त राशिफल: आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है। यदि आपने पिछले दिनों निवेश करने की योजना बनाई हो तो आज ऐसा कर सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज के दिन किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। हालांकि इस कार्य में आपको किसी तरह की जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। टैरो राशिफल: आज आपको अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। आप आज थोड़ा एकांत में समय बिताएं और अपने भविष्य के बारे में विचार करें। आपको लगेगा कि आप पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन किसी एक जगह पर अधिक समय तक बैठकर काम करने से बचने की जरूरत है। आप बीच-बीच में ब्रेक लेकर टहलने जाएं और आस-पास के लोगों से थोड़ी बातचीत करें। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा और काम का तनाव कम होगा।

First Published on August 17, 2018 5:00 am