आज का मिथुन राशिफल, 15 सितंबर 2018: आर्थिक लाभ के हैं योग, पार्टनर पर करेंगे गर्व

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातक आज के दिन अपने करियर को लेकर क्रोध में आ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उन्नति रुक गई है और आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। हालांकि इससे बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। आप शांत भाव से अपनी कमियों के ऊपर गौर करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर के ऊपर काफी गर्व होगा। आपको लगेगा कि आपका साथी बहुत ही प्रतिभाशाली है। इससे आपका उसके प्रति सम्मान काफी बढ़ जाएगा। आप आज उन्हें ढेर सारा प्यार देंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। यदि आप अपनी गाड़ी बेचने की योजना बना रहे हों तो आज के दिन ऐसा कर सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज यदि आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आज आपको किसी अनजान स्रोत से धनलाभ हो सकता है। टैरो राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी शख्स से होगी। यह मुलाकात किसी सार्वजनिक स्थान पर हो सकती है। आप उस शख्स की बातों से काफी हद तक प्रभावित होंगे। उससे आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह भी मिल सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज कुछ खराब हो सकता है। इसलिए आपको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। यदि जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क कर लें और उनकी दी गई दवाओं को समय पर लेते रहें। इसके साथ ही आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

First Published on September 15, 2018 3:18 am