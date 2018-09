आज का मिथुन राशिफल, 13 सितंबर 2018: दूसरों को करेंगे प्रभावित, दिया गया कर्ज मिलेगा वापस

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप अपनी प्रतिभा से दूसरों को काफी प्रभावित करेंगे। लोग आपकी क्षमता की तारीफ करेंगे। आज आप दूसरों की मदद भी करने वाले हैं। आपकी मदद से किसी का रुका हुआ काम पूरा होगा। इससे वह शख्स आपसे काफी प्रसन्न होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 58% होगा। लव राशिफल: दांपत्य जीवन में कुछ विवाद हो सकता है। आप दोनों के बीच गलतफहमी जगह से सकती है। आपको इससे बचने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और बेवहज उस पर शक करना बंद कर दें।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके काफी अच्छा है। आज आपके द्वारा दिया गया कर्ज वापस मिल सकता है। इससे आप काफी प्रसन्न होंगे। ऐसे में आपको आगे से कर्ज देने के प्रति सावधानी बरतनी होगी। आप उसी शख्स को कर्ज दें जो इसे जल्दी से वापस कर सके। टैरो राशिफल: विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। इसके साथ ही पढ़ाई-लिखाई में आपका मन भी खूब लगेगा। परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। इस दौरान आप खूब मस्ती करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: ये लोग पेट संबंधी परेशानियों से दो-चार हो सकते हैं। इसलिए आपको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। गर्मी को देखते हुए आपको ज्यादा मसालेदार खाने से परहेज करना होगा। इसके साथ ही पानी समय पर पीते रहें। सुबह में जल्दी जगें और एक्सरसाइज करना न भूलें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 13, 2018 4:54 am