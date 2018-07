आज का मिथुन राशिफल, 13 जुलाई 2018: पार्टनर को आपके साथ की है जरूरत, आग से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातक आज के दिन खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। आप अपनी प्रतिभा से दूसरे लोगों को काफी प्रभावित करेंगे। इस राशि के विद्यार्थी जातक आज के दिन अपने करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार की मदद भी ले सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर का साथ देने की जरूरत है। आपका पार्टनर इन दिनों किसी जरूरी काम में लगा हुआ है। इस काम में उसे आपके सहयोग की जरूरत है। आपके सहयोग से उसका काम आसान हो सकता है।

वित्त राशिफल: आयात-निर्यात के काम में लगे लोगों को आज धनलाभ होने के संकेत हैं। आपको यह धनलाभ विदेश से हो सकता है। इसके साथ ही आपको व्यवसाय से जुड़ा कोई नया मौका मिल सकता है। आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हालांकि इस दौरान आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। टैरो राशिफल: आज आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलने वाला है। आप अपने जीवन के बारे में काफी विचार करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन आग से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे संकेत हैं कि आज आपको आग के किसी उपकरण से चोट लग सकती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस आग के पास रहते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। सब ठीक है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 13, 2018 5:05 am