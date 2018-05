आज का मिथुन राशिफल, 9 मई 2018: ऋण चुकाने के लिए है उपयुक्त समय, दोस्तों के साथ बिताएं समय

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। दरअसल आज-कल आपके दोस्त काफी तनाव में गुजर रहे हैं। इसलिए आप उनसे कोई ऐसी बात ना करें जिससे उन्हें बुरा लग जाए। इसके अलावा आप खुद भी दोस्तों की बातों का बुरा ना मानें और अच्छे समय का इंतजार करें। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: पिछले कुछ दिनों से आपके और आपके साथी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आप अपने कार्यक्षेत्र की समस्याएं घर पर लेकर चले जा रहे हैं। इसलिए आपकी समस्या अधिक बढ़ जा रही है। आपको चाहिए कि आप लोग एक-दूसरे से प्यार भरी बातें करें।

वित्त राशिफल: मिथुन राशि के लोगों को आज के दिन अपने लेन-देन के बारे में विचार करने की जरूरत है। यदि आपने किसी से ऋण लिया हुआ है तो आज उसे चुका दें। ऐसा करने से दूसरों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और भविष्य में आपको धन प्राप्ति होगी। आज आप अपने बच्चों के लिए कुछ खरीददारी करने वाले हैं। टैरो राशिफल: दंपत्तियों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर कुछ बोलें।

स्वास्थ्य राशिफल: मिथुन राशि के जातक पिछले कुछ दिनों से खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने शरीर की मालिश करवाने की जरूरत है। इससे आपकी थकान काफी हद तक दूर हो सकती है। इसके साथ ही आपको अपने काम से ब्रेक लेकर अपने दोस्तों को साथ घूमने जाने की जरूरत है।

First Published on May 9, 2018 5:27 am