आज का मिथुन राशिफल, 7 मई 2018: यात्रा पर जाने से बचें, आलस्य की रहेगी अधिकता

दैनिक राशिफल: आज आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। नींद पूरी ना होने से शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। आज के दिन यात्रा पर जाने से बचें। आज आप जरूरी फैसला लेने से द्विधा का अनुभव करेंगे। जमीन संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग ग्रे और भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल- सोचे हुए काम में बदलाव कर सकते हैं। आर्थिक लाभ मिलेगा। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। पॉजिटिव विचार से आपका दिन अच्छा बीतेगा। प्रेम-संबंध बेहतर होंगे। काम में बाधा आ सकती है। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिल सकता है। आज आप आपको नए दोस्त से प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आप उलझन महसूस करेंगे। सोच-समझकर ही कोई निर्णय लें। पार्टनर की गलती को नजरअंदाज करें। पति-पत्नी के बीच शांति बनी रहेगी। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक थकान महसूस करेंगे। आलस्य अधिक रहेगा। पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। दूसरे लोग आपके आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। कार्यों की गति कम होगी। वित्त राशिफल: आज आप भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। घर के सामान खरीदने में धन खर्च होगा। फिजूलखर्ची करने से बचें। आज आपको छोटा धन लाभ मिल सकता है। मित्र और सेहत को नजरअंदाज ना करें।

First Published on May 7, 2018 6:26 am