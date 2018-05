आज का मिथुन राशिफल, 6 मई 2018: इस राशि के जातकों के व्यवसाय में होगा विस्तार, पार्टनर से ना करें बहस

दैनिक राशिफल: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। परिश्रम की अधिकता रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वस्त्राभूषण, वाहन तथा भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। इससे आप खुद को काफी प्रसन्न महसूस पाएंगे। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करना पड़ेगा। आज पार्टनर से बहस करने से बचें। जज्बाती होने से कई छोटे मुद्दे बढ़ सकते हैं। प्रेमी से शारीरिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वित्त राशिफल: आपके व्यवसाय में विस्तार होने के योग हैं। इससे आगे चलकर आपको काफी लाभ मिलने वाला है। आपको द्वारा उधार दिया गया धन वापस मिल सकता है। इससे आपको काफी प्रसन्नता होगी। परिवार के लोगों पर आप कुछ खर्चे कर सकते हैं। घर के लिए कोई जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं। टैरो राशिफल: आज समय आपके अनुकूल है। तनाव से बचें। अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने परिवार वालों की सेहत की चिंता सता सकती है। अपनी पत्नी और बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। यदि परिवार के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहे हों तो अपने खान-पान को लेकर सावधानी बरतें। बच्चों को ऐसी चीजें खाने के लिए ना दें जिससे उसकी सेहत बिगड़ जाए।

First Published on May 6, 2018 3:02 am