आज का मिथुन राशिफल, 01 सिंतबर 2018: नए शख्स से होगी मुलाकात, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: मिथुन राशि के जातक आज के दिन काम में काफी व्यस्त रहेंगे। आज आप अपना निवास स्थान बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह एक बेहतर विचार हो सकता है। हालांकि आपको इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अपने नए घर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज आपकी एक नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। इस शख्स से मिलकर आप काफी प्रसन्न होंगे। ऐसे संकेत हैं कि ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। ऐसे में उससे अपने रिश्ते आगे बढ़ाने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: वित्तीय लिहाज से आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं है। आपको अपने बिजनेस में कुछ घाटा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस घाटे की भरपाई कुछ समय के बाद ही हो जाएगी। आपको अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाने की जरूरत है। इसके आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। टैरो राशिफल: आज आपके पार्टनर की सेहत कुछ खराब हो सकती है। ऐसे में उन्हें आराम देने की जरूरत है। आपको अपने घर के कामों हाथ बंटाना चाहिए। यदि जरूरी हो तो पार्टनर को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर जरूर जाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सामान्य तौर पर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। आप सकारात्मक सोचिए और आने वाले समय चिंता मत कीजिए। अपने खान-पान पर ध्यान दें और पानी खूब पीएं।

First Published on September 1, 2018 4:15 am