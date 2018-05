आज का धनु राशिफल, 31 मई 2018: परिवार में रहेगी खुशियां, नौकरी में मिलेगी तरक्की

दैनिक राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य के व्यस्त रहेंगे। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। दांपत्यजीवन में खुशियां रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग सुनहरा है और आपका भाग्य 89 % होगा। टैरो राशिफल: किसी क्षेत्र में निवेश करते हुए सावधानी बरतें। नाम और यश मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी, जीवन में बदलाव के योग बन रहे हैं। आज दोस्तों से विश्वासघात मिल सकता है। आज श्रीयंत्र का अभिषेक आंवले से करें। लव राशिफल: पार्टनर से मिले हुए संदेश आपको खुशी से भर सकते हैं। पार्टनर से मिला हुआ या उसे दिया हुआ गिफ्ट प्यार को बढ़ाएगा। पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको वाहन सुख मिल सकता है। हालांकि नकदी की थोड़ी समस्या होगी किर भी नई कार आप खरीद पाएंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सकता है। कारोबार को बढ़ाने के लिए विचार करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य की फ्रिक करेंगे। जिसके कारण आपको लम्बे समय में परेशानी हो सकती है। आपकी इच्छायें आपको किसी बीमारी की तरफ ले जा सकती हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सकारात्मक सोच बढ़ायें। पानी अधिक पीएं।

First Published on May 31, 2018 4:01 am