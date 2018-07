आज का धनु राशिफल, 31 जुलाई 2018: घर में रहेगी सुख-शांति, प्रेम संबंध में रहेगी मधुरता

दैनिक राशिफल: आलस्‍य में वृद्धि होगी। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकता है। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। नौकरी और व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। शारीरिकरूप से स्वस्थता और मानसिकरुप से प्रफुल्लितता का अनुभव करेंगे। परिवार की समस्‍याएं बढ़ेंगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग नारंगी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। सेहत पर ध्यान दें। विरोधी परास्त होंगे। काम के प्रति उत्साह बना रहेगा। विदेशी यात्रा पर जाने के योग हैं। हरे रंग की नोटबुक खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती प्रदान हो सकती है। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। शांति बनाने की कोशिश करें इससे आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा। आपका पार्टनर आपके बिगड़े मूड को अपने मिजाज से खुशनुमा बना देगा। वाद-विवाद से बचें। रिश्तों में तनाव ना आएं इसका ध्यान रखें।

वित्त राशिफल : आपको पैसों की चिंता परेशान कर सकती है। लेकिन ये घड़ी भी निकल जाएगी। आप बीते दिनों की गई बचत से अपना काम चला सकते हैं। जिससे आपके पास धन की कमी महसूस नहीं होगी। कुछ समय बाद आपकी स्थिति बदल जाएगी और आपके पास इनकम आने लगेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग अधिक देर तक कंप्यूटर या टीवी देखते हैं उनको आंख में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर में आप कंप्यूटर से दूर जा सकते हैं इससे आपकी आंखों का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। खुद को व्यायाम और योग में व्यस्त रखें।

First Published on July 31, 2018 5:08 am