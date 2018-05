आज का धनु राशिफल, 30 मई 2018: कारोबार में होगी बढ़ोत्तरी, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी परन्तु खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। निवेश में लाभ हासिल होगा। काम में अत्यधिक व्यस्त होने के अपने परिवार के लिये समय नही निकाल पायेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: नाम और यश बढ़ेगा, आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। ऑफिस में बहस ना करें। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। गोपी चंदन मिश्रित जल से पीपल के नीचे अर्घ्य दें। लव राशिफल: पार्टनर से खूब उपहार मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप अपने साथी के प्यार एवं संबंध की गहराइयों को दिल से अनुभव करेंगे। आज के दिन आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आप हिम्मत जुटाकर निवेश करने का जोखिम उठा सकते हैं। साथ ही आपको ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे आपको आर्थिक सुरक्षा मिले। समय बदल रहा है अपने व्यवसाय की नीति भी बदलिए। अपने कारोबार को ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज दर्द की वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। पेट संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए अपने भोजन पर ध्यान दें। बाहर का खाने से बचें। घर पर बना हुआ साफ खाना ही खाएं। आज अपना ध्यान उन कामों में लगाएं जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो ताकि आप खुद को अच्छा महसूस करा पाएं। नकारात्मक विचारों में ध्यान ना लगाएं।

First Published on May 30, 2018 3:26 am