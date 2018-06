आज का धनु राशिफल, 03 जून 2018: पिता के स्वास्थ्य का रखें ख्याल, पार्टनर से मिलेगी अच्छी खबर

दैनिक राशिफल: पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आज आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। माता का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: पार्टनर से खूब उपहार मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। आप अपने साथी के प्यार एवं संबंध की गहराइयों को दिल से अनुभव करेंगे। आज के दिन आप खुश रहेंगे।

वित्त राशिफल: कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। विदेशियों और दूर के लोगों से व्यवसाय की अच्छी संभावना बन रही है। जो लोग विदेश से सामान का व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल आज जरूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आपको ब्लडप्रेशर जैसी परेशानी है तो आज से आपको खाने पर कंट्रोल और डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। जिससे आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कसरत करते रहें इससे टेंशन कम होगी।

First Published on June 3, 2018 4:17 am