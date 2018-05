आज का धनु राशिफल, 29 मई 2018: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, कानूनी मामले होंगे हल

दैनिक राशिफल: समाज में मान- सम्मान मिलेगा। आज का दिन मनोरंजन में बीतेगा। आज पार्टी पिकनिक की विशेषता रहेगी। विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ की मुलाकात रोमांचक रहेगी। दांपत्यजीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: रुका हुआ धन मिलेगा। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। कामयाबी और जश्न का समय है। रोजगार में प्रगति के योग हैं। पॉजीटिव पार्टनरशिप के योग हैं। जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। आज गाय को पालक खिलाएं। लव राशिफल: पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। अपनी वाणी पर संयम रखें। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: जो लोग काफी दिनों से घर ढूंढ रहे हैं उन्हें आज घर मिल सकता है। बहुत दिनों से आप मकान की तलाश कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई है। हालांकि ठीक से मकान की कीमत जान लें। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मूड अच्छा रहेगा। पिता की सेहत में सुधार होगा। आज आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। बाहर के खाने से बचें, यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है।

First Published on May 29, 2018 4:21 am