आज का धनु राशिफल, 29 जुलाई 2018: कार्य में रहेंगे व्यस्त, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य के व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रातःकाल में आप शारीरिक तथा मानसिक रुप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: विश्वासघात से बचें। कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। कुछ बदलाव हो सकता है। आपका मूड खराब हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा।आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। इस धन के बारे आपने कभी सोचा नहीं था। यह किसी सौगात के रूप में हो सकती है या फिर कोई आपको अपना उत्तराधिकारी ही बना सकता है। जो भी हो यह आपकी आमदनी के तय स्रोतों से हटकर ही होगी। लेकिन इस संपत्ति को संभाल कर रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने खान-पान का असर अपनी त्वचा पर देखेंगे। अगर आप ज्यादा तैलीय खाना खाते है तो इसे कम कर दें। पर्याप्त मात्रा मे पानी पीयें और ताजा खाना खायें जिससे आप और आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 29, 2018 4:52 am