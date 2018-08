आज का धनु राशिफल, 29 अगस्त 2018: रोजगार में होगी तरक्की, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। आज पार्टी पिकनिक की विशेषता रहेगी। विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ की मुलाकात रोमांचक रहेगी। समाज में मान- सम्मान मिलेगा। आज का दिन मनोरंजन में बीतेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 59 % होगा। टैरो राशिफल: कामयाबी और जश्न का समय है। रोजगार में प्रगति के योग हैं। पॉजीटिव पार्टनरशिप के योग हैं। रुका हुआ धन मिलेगा। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। आज गाय को पालक खिलाएं। लव राशिफल: अपनी वाणी पर संयम रखें। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। जो लोग काफी दिनों से घर ढूंढ रहे हैं उन्हें आज घर मिल सकता है। बहुत दिनों से आप मकान की तलाश कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई है। हालांकि ठीक से मकान की कीमत जान लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज आपका मूड अच्छा रहेगा। पिता की सेहत में सुधार होगा। बाहर के खाने से बचें, यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है।

First Published on August 29, 2018 4:56 am