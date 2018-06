आज का धनु राशिफल, 28 जून 2018: अटके काम होंगे पूरे, पार्टनर से मिलेगी खुशखबरी

दैनिक राशिफल: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। आज आप कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। अटके हुए कार्य में गति आएगी। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी में तरक्की के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें। आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। काम से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। आज के दिन आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। माता का सहयोग मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली होगा। आज आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आज आप खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। आप मेहनत तो काफी समय से कर रहे थे पर पैसा नही जुट पा रहा थे। ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज वह दिन है कि आप अपने खर्चे और आय का ठीक से लेखा-जोखा कर लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आप नियमित रूप से योग करें। इससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। ध्यान से आज आप रोमांचित और योग से आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख पाएंगे, योग और ध्यान आपके शरीर को शान्त रखना ही नहीं बल्कि दिमाग को शान्त रखना भी सिखाएगा। इससे आपको मन नहीं भटकेगा।

First Published on June 28, 2018 4:15 am