आज का धनु राशिफल, 28 अगस्त 2018: कार्य होंगे सफल, पैतृक संपत्ति से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आर्थिक लाभ की संभावना है। कार्य में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। घर में आनंद का वातावरण रहेगा। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: मान-सम्मान मिलेगा। हिम्मत से काम लें। तनाव बना रहेगा। अच्छी खबर मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। पार्टनर से अच्छा व्यवहार करें। सेहत पर ध्यान दें। शहद का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप पाएंगे कि लम्बी अवधि का जो निवेश आपने किया था उसका अच्छा फायदा मिल रहा है। आपको खुद लगेगा की आपमें पैसे कमाने की अच्छी समझ है। आज आप कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: अपने खान-पान पर ध्यान दें। आज आपको स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। आप चिन्ता न करें और अपने को किसी रुचि भरे कार्य मे लगायें।

First Published on August 28, 2018 4:50 am