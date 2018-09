आज का धनु राशिफल, 27 सितंबर 2018: अधूरे काम हो सकते हैं पूरे, नौकरी में तरक्की

दैनिक राशिफल: आज आप कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। अटके हुए कार्य में गति आएगी। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। काम से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। किसी अफवाहों पर विश्वास ना करें। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: पर्यटन क्षेत्र से आपको कुछ आर्थिक लाभ के संकेत हैं। यदि आपके सामने जोखिम भरे मौके आएं तो आप उनका डटकर सामना करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। आपकी रिस्क लेने की क्षमता से आज आपको व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: ऐक्टिव बने रहने के लिए आप तरह-तरह के रास्ते खोजें। ऐसा करने से आपको कोई भी सेहत की समस्या नहीं रहेगी। नींद पूरे लें।जो लोग पूरे दिन बैठकर काम करते हैं उनको व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप स्वास्थ्य के प्रति सेहत हो जाएं।

First Published on September 27, 2018 7:39 am