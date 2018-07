आज का धनु राशिफल, 26 जुलाई 2018: पार्टनर से हो सकता है मनमुटाव, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा की संभावना है। आलस्य की अधिकता रहेगी। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। भाग्य आपके साथ रहेगा। व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकते हैं। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 74 % होगा।

टैरो राशिफल: धैर्य से काम लें। तनाव से दूर रहें। धन लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ कम होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ बदलाव हो सकता है। पीपल के पेड़ में कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें।

लव राशिफल: पति-पत्नी में अपनी बात मनावाने को लेकर बहस या विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है। एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपकी रिलेशनशिप में परेशानी पैदा कर सकता है। दखल दे सकता है। पार्टनर से मन मुटाव हो सकता है।

First Published on July 26, 2018 4:31 am