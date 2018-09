आज का धनु राशिफल, 25 सितंबर 2018: पार्टनर से मिलेगा सुख, धैर्य से काम लें

दैनिक राशिफल: घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। कार्य में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। घर में आनंद का वातावरण रहेगा। आर्थिक लाभ की संभावना है। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 64 % होगा। टैरो राशिफल: स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तनाव से दूर रहें। माता के तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। धन लाभ मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे। धैर्य से काम लें। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। पीपल के पेड़ में कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिल सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप दूसरे क्षेत्रों में पूंजी निवेश कर सकते हो, इससे आपको लाभ मिलेगा। आज आपके लोन संबंधी कार्य पूरे होंगे। यदि किसी पर आपका कोई धन बकाया है तो आज उसकी वसूली की संभावना है। आपने कोई कर्ज लिया है तो आज आप वो भी चुकता कर देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव लेने से बचें। योग और ध्यान केन्द्रित करने जैसी प्रतिक्रिया अवश्य करें। इससे आप स्वस्थ्य रहेंगे। जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनके आज सेहत पर ध्यान देने की आवश्कता है। ध्यान रहें आप वही भोजन खाएं जो आपके लिए उचित है और व्यायाम भी करें।

First Published on September 25, 2018 4:27 am