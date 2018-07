आज का धनु राशिफल, 25 जुलाई 2018: आर्थिक मदद मिलेगी, माता की सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम पूरे होंगे। संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 75 % होगा।

टैरो राशिफल: बीपी की समस्या हो सकती है। ऑफिस में आर्थिक मदद मिलेगा। रिश्तों को लेकर कड़ मगर सकारात्मक फैसले लेंगे। प्रेम संबंध पॉजिटिव रहेंगे। पार्टनरशिप से लाभ होगा।नौकरी और करियर में बदलाव आ सकता है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को केसर चढ़ाएं।

लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। आज के दिन आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। सोच समझ कर ही कुछ बोलें। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है।

